Чим корисна хурма: рекомендації медиків

Латинська назва цього східного фрукта diaspyros перекладається як "їжа богів". Вона корисна сердечникам напередодні магнітних бур і тим, у кого депресія, але протипоказана хворим на діабет.

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Завдяки мікроелементe калію, який перешкоджає виникненню аритмій, хурма особливо цінна для людей з хворобами серцево-судинної системи. З'їдаючи по 1-2 плоди хурми на день протягом двох тижнів, можна підлікувати своє серце. Особливо рекомендується з'їдати два-три фрукта напередодні магнітних бур.

Медики підкреслюють, що хурма містить вітаміни А (більше, ніж в гарбузі і перці) і С, які допомагають зміцнити імунітет, при застуді корисно полоскати горло соком одного стиглого плоду хурми, змішаним з 3,5 ст. ложки теплої води. Рідкісний мікроелемент магній, що міститься в хурмі, заспокоює нерви, а вуглеводи фруктоза і глюкоза діють як легкі «антидепресанти», повертаючи гарний настрій.

У хурмі дуже багато пектинових волокон, які працюють як щітка для кишечника, вбираючи в себе шлаки і стимулюючи випорожнення. Хурма містить залізо та кальцій, які сприяють кровотворенню.

Оранжевий фрукт можна використовувати і в косметичних цілях. Маска з м'якоті 1 плоду хурми і 1 яєчного жовтка (наносити на 20 хв.) допомагає при розширених порах і схильності до вугрів.

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При купівлі хурми спробуйте на дотик її шкірку: вона повинна бути твердою і гладкою, як у стиглого помідора. М'якоть стиглого плоду напіврідка, желеподібна або борошнисто-пастоподібна. Така хурма не тільки сама смачна, але і найкорисніша — необхідних для здоров'я речовин у стиглому плоді найбільше.

Хурму не можна їсти людям з цукровим діабетом: хурма трохи підвищує рівень цукру в крові.