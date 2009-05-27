Штанги і гантелі допоможуть запобігти раку

Шведські медики 23 року спостерігали за великою групою чоловіків різного віку і прийшли до несподіваного висновку: регулярні заняття важкою атлетикою і нарощуванням м`язової маси дуже істотно знижують ризик розвитку раку.

У дослідженні брали участь 8,677 чоловіків у віці від 20 до 92 років. Вони регулярно заповнювали анкети про свій спосіб життя і проходили медичні тести. Аналіз одержаних даних показав: у тих, хто не менш як два рази в тиждень відвідував тренажерні зали і накачував м`язову масу, ризик смерті від раку став на 30-40% нижче, ніж у їхніх ровесників із слабшими м`язами.

Виявилося, що сильні м`язи захищали від онкологічних захворювань навіть тих чоловіків, які страждали надмірною масою тіла і ожирінням.

Про те, що фізичні навантаження і підтримка нормальної ваги допомагають у профілактиці злоякісних пухлин, відомо вже давно. Проте шведське дослідження показало, що силові вправи мають навіть більш виражений профілактичний ефект (принаймні, у чоловіків), ніж аеробні навантаження типу ходьби, плавання або катання на велосипеді. Це абсолютно нове для медицини спостереження.

Природа зв`язку між фізичними навантаженнями і схильністю до раку ученим поки незрозуміла. Оскільки фізична активність впливає на всі системи організму, включаючи гормональну і імунну, існує безліч гіпотетичних пояснень подібної кореляції. Як би там не було, лікарі-онкологи останнім часом почали включати заняття спортом в число обов`язкових рекомендацій для своїх пацієнтів — разом з відмовою від куріння і здоровим харчуванням.

newsland.ru