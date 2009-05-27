Столичні лікарні мінімізують витрати на медицину?

Київська міська державна адміністрація доручила керівництву комунальних медичних закладів столиці напрацювати пропозиції з мінімізації їхніх витрат під час надання допомоги хворим при збереженні якості цих послуг.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на результати наради з керівниками лікувальних закладів міста, що відбулася 26 травня під головуванням першого заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ та начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Людмили КАЧУРОВОЇ.

За інформацією Л.КАЧУРОВОЇ, за ініціативи І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ до всіх лікувально-профілактичних закладів Києва було направлено фахівців-економістів для перевірки сум надходжень до спеціальних фондів лікарняних установ та видатків з них, і наразі вже є перші результати їх роботи. В декількох лікувально-профілактичних закладах виявлено низку фінансових порушень.

У свою чергу І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що зважаючи на кризу в країні, міська влада вважає за необхідне знати, що діється в кожній з комунальних лікарень столиці.

За її словами, сьогодні Київ ледь не єдине місто в Україні, в якому медична галузь ще “тримається на поверхні”.

“Ми тримаємось і будемо триматися й надалі, і, не дивлячись на негативні публікації в пресі, ми постійно здійснюємо цілу низку антикризових заходів, які загалом допоможуть нам заощадити 29 млн. грн. на рік», - наголосила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона пообіцяла, що працюватиме окремо з кожним головним лікарем, і перевіряти, скільки кожна конкретна лікарня отримує з бюджету міста, скільки зі спецфонду, скільки грошей іде у фонд заробітної плати.

«Необхідно, щоб вся система працювала таким чином, щоб уникнути будь-яких негативних змін у системі охорони здоров’я міста Києва. І ми робимо заради цього все можливе. Я чекаю пропозицій з мінімізації витрат від кожної лікарні та поліклініки», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На нараді вона також повідомила, що питання про компенсацію надбавок лікарям за перші три місяці поточного року зараз вирішується, і пообіцяла, що найближчим часом всі лікарі її отримають.