Інфаркт пов'язаний з періодонтитом

Німецькі учені виявили генетичний взаємозв`язок між запаленням тканини, що оточує корінь зуба (періодонтитом) і ішемічною хворобою серця (ІХС).

На пошук зв`язку між цими захворюваннями дослідників наштовхнули ті факти, що у періодонтиту і ІХС схожі чинники ризику (куріння, цукровий діабет, ожиріння, чоловіча стать) і механізми розвитку (дисбаланс імунних реакцій при хронічному запаленні). Крім того, було показано схожість бактерій, виявлених в ротовій порожнині і в атеросклерозних бляшках артерій серця.

На підставі одержаних даних учені порекомендували всім пацієнтам з пародонтозом ретельно і своєчасно контролювати чинники ризику, щоб запобігти розвитку інфаркту міокарда.

medportal.ru