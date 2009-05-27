Чернігівщина: за чотири місяці цього року усиновлено 17 дітей

У Чернігівській області за чотири місяці цього року усиновлено 17 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника обласної служби у справах дітей Станіслав ЖЕЛЕЗНИЙ.

За його словами, в області є позитивна тенденція щодо усиновлення дітей. "Факти свідчать про активізацію роботи в цьому напрямку", - сказав він. Так, у 2005 році на Чернігівщині було усиновлено 16 дітей, у 2008 – 42 дитини, а за чотири місяці поточного року – сімнадцятеро. На думку С.ЖЕЛЕЗНОГО, усиновленню дітей сприяють і зміни у державній політиці, в тому числі й запровадження з 1 січня поточного року 12 тис. 240 грн. матеріальної допомоги при усиновленні дитини.

Проте, на жаль, проблеми дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування ще далекі від остаточного розв’язання, констатував чиновник. З 2 тис. 985 таких дітей на Чернігівщині тільки 66% мають опікунів, прийомну сім’ю чи перебувають у дитбудинку сімейного типу. Зараз в області функціонують 7 дитячих будинків сімейного типу та 116 прийомних сімей.