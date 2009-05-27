Кіровоградщина: понад 40 дітей-сиріт у групі онкоризику

Днями у Кіровограді головний лікар Інституту дерматології та косметології професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ в рамках Благодійного марафону здоров’я провела обстеження вихованців обласних шкіл-інтернатів, у результаті 44 дитини записано до групи онкодерматологічного ризику.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції О. БОГОМОЛЕЦЬ розповіла,

що акція проводиться за підтримки Президента України з метою допомогти дітям-сиротам діагностувати і лікувати онкологічні захворювання шкіри. Кіровоградщина стала 24-ою областю, де в рамках туру проводяться медичні огляди.

За словами О. БОГОМОЛЕЦЬ, всі хворі діти будуть направлені на подальше обстеження в Інститут дерматології та косметології (м. Київ).

«За результатами огляду з початку Благодійного марафону виявлено близько 1600 українських дітей, які потребують диспансерного обліку. Більше 500 дітей віднесені до групи високого ризику. Двоє дітей безкоштовно прооперовані в дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», повідомила О. БОГОМОЛЕЦЬ.

Також вона розповіла, що в деяких областях на заваді обстеженню дітей ставали політичні суперечності. «Були випадки, коли мені не давали обстежити вихованців обласних інтернатів, якщо мери обласних центрів конфліктували з губернаторами. Також часто чиновники намагались провести своїх знайомих, родичів на обстеження поперед дітей-сиріт», зауважила професор.