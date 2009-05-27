Оголошення в розшук Проданчука пов’язане з оскарженням кримінальної справи проти нього

Оскарження постанови про порушення кримінальної справи стосовно колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я Миколи ПРОДАНЧУКА може бути причиною оголошення його Генеральною прокуратурою в розшук.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив його адвокат Микола ШУПЕНЯ, підкресливши, що М.ПРОДАНЧУК тяжко хворіє і перебуває в одній зі столичних лікарень, про що слідчим відомо.

«Вважаю, що причиною такої реакції з боку Генеральної прокуратури стало прийняття 25 травня 2009 року Печерським районним судом Києва рішення про відкриття провадження за моєю скаргою на незаконність постанови про порушення кримінальної справи відносно М.ПРОДАНЧУКА. Даною скаргою також поставлено питання про порушення кримінальної справи відносно слідчого Головного слідчого управління Генпрокуратури Олександра КАЛІФІЦКОГО за умисну фальсифікацію матеріалів кримінальної справи відносно мого підзахисного», - сказав М.ШУПЕНЯ.

Він також не виключив, що оголошення в розшук його підзахисного може бути пов’язано і з тим, що генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО обіцяв Президенту до кінця травня передати справу М.ПРОДАНЧУКА до суду. Коментуючи слова генпрокурора, М.ШУПЕНЯ сказав, що «ця заява, м’яко кажучи, помилкова, оскільки справа має 64 томи. Крім того, заява прокуратури, що ПРОДАНЧУК і адвокат затягують слідство, не відповідає дійсності, оскільки слідчі не повідомили про завершення розслідування кримінальної справи, і, відповідно, ми не приступили до ознайомлення з її матеріалами».

Водночас адвокат наголосив, що він разом з М.ПРОДАНЧУКОМ мали з’явитися до Генпрокуратури 15 травня, однак у цей день М.ПРОДАНЧУК захворів, про що було повідомлено слідчого і перенесено термін допиту на 19 травня. Втім, того дня у зв’язку з різким погіршення стану здоров’я М.ПРОДАНЧУКА, який має онкологічне захворювання легень, його було госпіталізовано. За словами адвоката, про такий перебіг подій він особисто повідомив слідчого і попросив зупинити слідчі дії до моменту одужання його підзахисного. Крім того, про своє місце перебування слідчого телефоном поінформував і сам М.ПРОДАНЧУК. Більше того, як зауважив адвокат, він надіслав з цього приводу офіційні телеграми до Генеральної прокуратури, які, за наявною у нього інформацією, нею були вчасно отримані.

Відповідаючи на запитання, чому постанова про порушення кримінальної справи оскаржується лише зараз, хоча вона була порушена 29 травня минулого року, адвокат пояснив, що він став захисником М.ПРОДАНЧУКА лише з 17 травня, і чому його колеги-адвокати не робили цього раніше, йому невідомо.

Крім того, він зауважив, що досі не може отримати пояснень з боку Генеральної прокуратури, в якому процесуальному статусі з 1 червня минулого року по 17 березня цього року перебував М.ПРОДАНЧУК, оскільки після вказаного терміну його процесуальний статус - обвинувачений.

Разом з тим останні дії Генпрокуратури адвокат пов’язує зі спробою тиску як на нього, так і на майбутній суд.

Також адвокат зауважив, що наразі йому невідомо, чи з’являлися до М.ПРОДАНЧУКА слідчі за наданою їм адресою лікарні.

М.ШУПЕНЯ додав, що 1 червня Печерський районний суд Києва о 17.00 розгляне його скаргу за адресою: м. Київ, вул. М.Гейцена, 4, каб. 307.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва. Унаслідок проведення вакцинації помер старшокласник з Краматорська Антон Тищенко (у травні 2008 року).

26 травня у ГПУ повідомили, що у зв’язку з тим, що на даний час місце знаходження обвинуваченого невідоме, 20 травня його було оголошено в розшук та постановою Печерського районного суду Києва від 21 травня надано дозвіл на затримання та доставку до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу.

Розшук доручено ГУ МВС України в м. Києві.