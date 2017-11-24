У Києві пройде міжнародна конференція, присвячена психотравмам через війну на Донбасі

Українське суспільство буде підтримано в подоланні наслідків війни через представлення платформи для обміну досвідом фахівців з поствоєнних країн, які працювали з травмою, обумовленої військовим конфліктом.

Читайте такожЧерез війну 6 млн людей в Україні потребуватимуть психологічної реабілітації

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник проекту «Подолаємо наслідки війни разом» DRA (Німеччина) Марія Слезачек під час прес-конференції в УНІАН.

«Ми хочемо створити платформу, простір для різних активістів і фахівців з різних країн, де є або були воєнними дії. Тобто, активістів, які всі зустрічаються зі схожими проблемами у своїй роботі, які зумовлені воєнним діями», - сказала вона.

Слезачек наголосила, що в суботу-неділю, 25 і 26 листопада, в Києві відбудеться міжнародна конференція «Травматерапія в конфліктних і постконфліктних регіонах: посилення фахівців, які працюють з наслідками війни через обмінні практики».

«Створюємо (на конференції) такий майданчик для обміну досвідом для травмотерапевтів з різних країн і регіонів, де були воєнні дії. У нас будуть представники восьми країн», - зазначила керівник проекту.

Зокрема, за її словами, будуть представники з Вірменії, Боснії і Герцеговини, Молдови, України, Грузії, Росії (Північний Кавказ) і Азербайджану, а також експерти із західних країн - Голландії і Німеччини.

Голова правління ГО «Країна вільних людей» Надія Хоменко, зі свого боку розповіла, що в роботі з травмами, зумовленими воєнним конфліктом у рамках проекту «Подолаємо наслідки війни разом» передбачає наступне: навчання супервізії для травматерапевтів, що проводиться спільно з берлінським «Центром надання терапевтичної допомоги жертвам тортур» (bzfo); оголошення і фінансову підтримку двох всеукраїнських інформаційних кампаній з метою протидії стигматизації звернення за психотерапевтичною допомогою і збільшення кількості вилікуваних травм; обмін досвідом і фахівцями в рамках згаданої конференції.