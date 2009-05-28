Недосипання вкорочує життя

Сон необхідний кожній живій істоті - він дає відпочинок, відновлює сили. До того ж регулярний сон необхідний для виживання. Виявляється, здатність спати закладена в нас на генетичному рівні.

Американські учені виявили особливий ген сну, який у всіх живих істот відповідає за здатність спати. Це відкриття допоможе вченим зрозуміти, що лежить в основі механізму сну.

Дослідження проводилися на мушках-дрозофілах. Учені виявили, що у деяких мушок є особлива генетична мутація, завдяки якій вони мають потребу уві сні меншу, ніж їх родичі.

В ході експериментів з`ясувалося, що недолік сну впливає на тривалість життя. Мушки-дрозофіли з генетичними мутаціями, які практично не спали, жили майже в 2 рази менше, ніж звичайні мушки.

Механізми сну у мушок і людей багато в чому схожі. Тому учені упевнені, що всі результати експериментів будуть правильні і для людей.

ubr.ua