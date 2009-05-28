Зелений хрін до суші протидіє карієсу

Японські вчені виявили здатність зеленого хрону васабі боротися з карієсом. Він не дає розвиватися бактеріям, які викликають захворювання. Сильні антимікробні якості приправи з коріння трави відомі давно. Тому хрін подають до сирої риби. Його також застосовують для лікуванні ракових пухлин і запобігання виникненню тромбів.

Рослини з роду васабі вирощують у Кореї, Китаї, Новій Зеландії, США й Тайвані.

Сергій БРУНЬ

gazeta.ua