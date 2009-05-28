Гіпертонію вже передбачають до народження

Раніше медики пов`язували ризик високого артеріального тиску, як і ризик народження дитини з низькою вагою, з індивідуальною схильністю до високих показників кортизолу в крові. Останнє дослідження лікарів вперше розглядає участь в цьому взаємозв`язку іншого гормону наднирників - альдостерону.

Дослідники з університетів Глазго, Едінбургу і Саутгемптона протестували 278 людей літнього віку. Виявилось, що ті гіпертоніки, у кого в крові рівень гормону альдостерона був високим, мали при народженні низьку вагу.

Отримані результати свідчать на користь того, що рівні кортизола і альдостерона тісно зв`язані між собою. Регуляція і того і іншого здійснюється однією ендокринною системою: гіпофіз-гіпоталамус-наднирки. Тепер фахівці вважають, що умови внутріутробного розвитку, що приводять до затримки ембріонального росту, також регулюються цією системою.

Альдостерон і його роль у виникненні захворювань серцево-судинної системи вже вивчалися раніше групою фізіологів Університету Глазго (University of Glasgow). Джон Коннел (John Connell), професор ендокринології в Британському товаристві хвороб серця, що очолює медичні дослідження, сказав: "Даний аналіз доводить, що рівні альдостерона регулюються центральною ендокринною системою і пов`язані з нею впродовж всього життя. Такий показник регуляції артеріального тиску може пояснити, чому одні схильні до гіпертонії, а інші - ні. Наші дані висувають альдостерон на перше місце серед причин, що приводять до виникнення гіпертонії. Це у свою чергу відкриває нові перспективи лікування такої широко поширеної у всьому світі недуги".

infox.ru