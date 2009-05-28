Як зцілити душевний біль?

Не вилікуваних місць в душі у нас достатньо багато. Деколи ми дізнаємося про них у не той момент і замість того щоб, визначивши, узятися за зцілення, ми ображаємося на тих, хто нам їх показав, і ще більш посилюємо ситуацію.

Спершу визначимо, звідки ці душевні рани беруться, і яким чином вони роблять вплив на наше теперішнє життя.

Основна причина появи душевного болю - це події найчастіше з раннього дитинства, в яких вам було дуже-дуже погано, але ви не мали можливостей змінити такого положення. Зрозуміло, що дитина рідко може протистояти дорослому, і за своєю природою потребує любові.

Прикладом таких ситуацій можуть бути приниження, необгрунтовані покарання, насильство, заборони, невиконані обіцянки, відштовхування, обмеження, коли дитину залишають проти її волі і нічого не пояснюючи одну в будинку, в лікарні, в дитячому саду і багато інших випадків, що закінчилися розчаруванням, глибокими образами, страхами смерті, самоти, травмами непотрібності, покинутості.

В результаті в пам`ять буквально вкарбувалася ситуація у всіх деталях і подробицях, плюс до цього всі жахливі відчуття, які пережила людина, і висновок, до якого вона прийшла, наприклад:

· людям вірити не можна;

· життя несправедливе;

· мене можуть кинути;

· я нікому не потрібний;

· мене неможливо любити;

· так завжди буде (у сенсі, погано);

· змінити нічого неможливо...

і багато інших, що руйнують наше життя. І це реальний біль душі, повз який не можна проходити і на який не можна закривати очі.

Далі в житті рано чи пізно трапляються ситуації, що нагадують чимось пережите потрясіння, і так як в пам`яті записано всі разом - деталі ситуації, відчуття і висновки, то спливають вони також всі разом, породжуючи неадекватне реагування. Розібратися, чому ж я не володів собою в, здавалося б, простій ситуації, дуже непросто, тому що корінням вона лежить в набагато ранішому періоді.

Просте переживання-пережовування ситуації в думці приводить тільки до посилення емоційної напруженості і закріплення висновків, тому в наступні рази реагування буде сильніше.

В даному випадку відчуття живлять думки, думки підсилюють емоції і ситуація закільцьовується.

Терапевтична робота в даному випадку будуватиметься на тому, щоб розірвати цей зв`язок (яскраві деталі ситуації - відчуття - переконання) і вивести внутрішню енергію з внутрішнього світу в зовнішній.

Це необхідно зробити, щоб потім побачити, що обставини і сили сьогодення відрізняється від дитячого, щоб зробити правильні висновки, які, у свою чергу, виведуть з порочного круга ситуацій, що повторюються, і реакцій.

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