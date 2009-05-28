Затверджено Концепцію медзабезпечення під час Євро-2012

Кабінет міністрів схвалив Концепцію медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду, повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Концепція містить загальні організаційні заходи у сфері охорони здоров’я, що застосовуватимуться на території України, зокрема, в приймаючих містах, для забезпечення своєчасного та адекватного реагування під час проведення футбольних матчів та інших заходів Чемпіонату.

Концепція передбачає приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог УЕФА. Зокрема, це стосуватиметься надання цілодобової екстреної медичної допомоги, посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Документом також передбачено будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я на більш ніж 100 тисяч ліжок і закупівлі медичних автотранспортних одиниць у кількості 622.