Президент підписав указ про оздоровлення дітей у 2009 році

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ «Про оздоровлення дітей у 2009 році».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він поінформував під час зустрічі з міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

Також, за словами В.ЮЩЕНКА, він підписав закон про забезпечення функціонування дитячих таборів «Артек» та «Молода гвардія», у якому парламент дослухався до висловленої ним пропозиції щодо необхідності розширення території цих дитячих таборів та покращання умов їх функціонування.

Президент висловив готовність підписати закон «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Водночас В.ЮЩЕНКО занепокоєний тим, що система фінансування відпочинку різних категорій дітей може втратити чіткість.

Президент звернувся до міністра з проханням при організації дитячого відпочинку цього року врахувати недоліки, які були у 2008 році. Зокрема фінансування літнього відпочинку та оздоровлення дітей здійснювалося із затримками. Як наслідок, не вдалося вповні забезпечити належну підготовку до роботи в літній період, своєчасне відкриття та необхідні умови функціонування дитячих оздоровчих закладів.

Також Президент звернув увагу на негативну тенденцію до зменшення кількості позаміських та дитячих закладів санаторного типу. У підсумку, констатував В.ЮЩЕНКО, в 2008 році тривала негативна тенденція до зменшення кількості дітей шкільного віку, забезпечених оздоровчими послугами.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, цього року міністерство планує оздоровити не менш як 2,5 тисяч дітей шкільного віку, планує відкрити 740 позаміських закладів оздоровлення, 73 - санаторного типу, оздоровчих закладів іншого типу, щоб надати можливості для відпочинку максимальній кількості дітей, особливо тих, які належать до пільгових категорій.