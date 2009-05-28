Ефективність лікування нервових хвороб в Україні зросте з 30% до 85%

Завдяки відкриттю першої в Україні Лабораторії Головокружіння ефективність лікування нервових хвороб зросте з 30% до 85%.

Як сказав кореспондент УНІАН, про це йшлося на симпозіумі-презентації "Лабораторія Головокружіння", який проходив у ДП «Санаторій «Конча Заспа», на базі якого діє дана лабораторія.

«Згідно спостережень за 50 000 хворих, проведених професором КЛЯУСЕНОМ (Німеччина), 30% хворих найрізноманітніших профілів мають невроотологічні захворювання (головокружіння та запаморочення) – нервові недуги, зумовлені порушеннями діяльності вестибулярного апарату, 12% усіх хворих мають мігрені». - Сказав керівник Лабораторії Головокружіння, заввідділом Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, доктор медичних наук Костянтин ТРІНУС.

Головокружіння – це ілюзія неіснуючого руху. Запаморочення – це порушення сприйняття руху, простору та часу, затьмарення, клаустрофобії. Ці симптоми ґенеруються різними анатомічними структурами та фізіолоґічними механізмами, пов’язаними з вестибулярним апаратом. Нерідко вони пропускаються лікарями-неврологами або маскуються за іншими симптомами: болями голови, слабкістю, депресіями, відчуттям нездоров’я, нервозністю, дратівливістю, порушеннями сну, кошмарами та фобіями, мерехтіннями в очах та вушними шумами, заніміннями рук та ніг. Такі стани часто ідентифікують як веґетативно-судинні дистонії, астенічні, діенцефальні, церебро-васкулярні синдроми. Вони можуть виникати внаслідок перенесених травм голови, стресів, отруєнь, невроінфекцій. Ці синдроми можуть супроводжувати серцево-судинну, ендокринну патолоґію (зокрема діабет), клімакс, вагітність, порушення функції печінки, інфекційні захворювання.

Індивідуальні схеми лікування в невроотології залежать від специфічних рис запаморочення та поєднання їх з іншими симптомами. Технічна база Лабораторії Головокружіння дає можливість різнобічно дослідити діяльність мозку хворого та його вестибулярного апарату і точно призначити ліки, необхідні для лікування саме даного хворого. Сучасна апаратура лабораторії, закуплена у США, дає можливість проводити моніторинг та відслідковувати ефективність ліків у терапії кожного пацієнта.

«Тут встановлено найновітнішу техніку з найвищою швидкодією, якої поки що більше немає ніде ні на теренах пострадянського простору, ні у країнах Європи, - сказав К.ТРІНУС, - лабораторія оснащена цифровими відеокамерами, які дають змогу перетворювати рух у “цифру”. Ці дослідницькі методики, використовувані тепер в невроотології, первинно були розроблені для ретельного вивчення стану здоров’я космонавтів та пілотів літаків-винищувачів. Сьогодні напрацюваннями космічної медицини може скористатися будь-який пацієнт».