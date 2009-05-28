Влада Мехіко пропонує туристам безкоштовну медичну страховку

Влада Мехіко пропонує всім іноземним туристам у місті безплатну медичну страховку, аби пожвавити туристичну сферу, яка зараз перебуває в жалюгідному стані через світову економічну кризу та грипу A/H1N1.

На сьогодні в Мексиці виявлено 4821 випадок зараження людей новим грипом, 89 хворих померли, повідомляє РІА «Новости».

"Безплатна медична страховка розповсюджується не лише на випадки захворювання на новий вірус грипу, а й на інші хвороби та нещасні випадки. Ми хочемо, аби гості столиці почувалися спокійно і безпечно", - заявив мер Мехіко Марсело ЕБРАРД на презентації комплексної програми пожвавлення туризму в столиці Мексики.

За його словами, влада Мехіко вже уклала контракт з міжнародною страховою компанією ACЕ. Тепер іноземні туристи зможуть одержати безплатну медичну страховку під час бронювання готелю або проживанні в ній.

Щоб привернути місцевих туристів, влада Мехіко з червня вводить спеціальні кредитні картки "Відвідай Мехіко", які дають можливість розплачуватися за надані послуги в кредит.

Крім того, вводяться спеціальні пільги на отримання знижок від 10% до 60% під час придбання товарів у столичних торгових і розважальних центрах, під час відвідування музеїв, театрів, ресторанів та оренди автомобілів.

Ті туристи, які зважаться пробути в Мехіко більш як два дні, одержать у подарунок третю ніч у готелі безплатно.

Раніше федеральна влада оголосили кампанію з просування туризму "Хай живе Мексика!" і виділили на ці цілі 91 мільйон доларів.

Всесвітня організація охорони здоров`я підтвердила в середу 13 тис. 398 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 у 48 країнах, 95 хворих померли.

ВООЗ 29 квітня підвищила рівень загрози пандемії нового грипу з 4 до 5 за шестибальною шкалою. Разом з тим, учені неодноразово заявляли, що нинішня епідемія грипу навряд чи повторить "іспанку", яка в 1918-1920 роках забрала більш 20 мільйонів життів, оскільки тепер медики та епідеміологи набагато більше знають про збудника грипу і механізми розповсюдження хвороби.