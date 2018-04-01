Як протистояти цукровому діабету?

Цукровий діабет – важке захворювання і набагато простіше його попередити, ніж вилікувати. Наука не стоїть на місці, і сьогодні існують і розробляються все нові методи профілактики даного захворювання.

Вважається, що цукровий діабет попередити неможливо. Проте профілактики діабету лікарі рекомендують дотримуватися кожній людині, пише сайт vylechy.ru. Близько 95% всіх хворих діабетом – це люди, які страждають 2 типом цукрового діабету.

До першопричин виникнення діабету 2 типу відноситься в першу чергу надмірна маса тіла, ожиріння, також сюди відноситься недостатня фізична активність (гіподинамія), споживання великої кількості тваринних жирів і легкозасвоюваних вуглеводів і наявність генетичної схильності.

На жаль, профілактики цукрового діабету в повному розумінні цього слова не існує, але в даний час успішно розробляються імунологічні діагностикуми, за допомогою яких можна виявити можливість розвитку цукрового діабету на найраніших стадіях на фоні ще повного здоров`я.

Рівень сучасних знань про патогенез цукрового діабету дозволяє дати деякі рекомендації. Зокрема, щоб виявити схильність до захворювання у дітей, батьки яких хворі на діабет.

Такі діти повинні бути виділені в групу особливої уваги (групу ризику). Підвищену небезпеку для таких дітей представляють інфекційні захворювання — епідемічний паротит, природжена краснуха, вірус Коксаки В4 і ін.

Тому при виникненні у цих дітей перерахованих інфекційних захворювань на додаток до основного лікування рекомендується застосування інтерферону, імуномодуляторів, вітамінів і інших засобів, направлене на зміцнення імунної системи організму.

Окрім цього останніми роками встановлено, що цукровий діабет частіше зустрічається у дітей, які знаходилися відразу після народження на штучному годуванні. Річ у тому, що до складу молочних сумішей входить коров`яче молоко. Використання таких сумішей для годування новонароджених, що мають схильність до цукрового діабету, сприяє частішому розвитку у них діабету, в порівнянні з новонародженими, що знаходяться на грудному годуванні, відзначає портал InetMed.

До того ж маса тіла дітей повинна завжди відповідати фізіологічній нормі. Дітям необхідно систематично займатися фізкультурою, оскільки недолік рухів (гіподинамія) сприяє ожирінню. Діти з надмірною масою не люблять рухомих ігор, багато часу проводять перед екраном телевізора і часто вони звільняються шкільною медсестрою або лікарем від занять фізкультури, що в більшості випадків необгрунтоване і приводить до ще більшої надбавки у вазі.

У групу ризику розвитку цукрового діабету II типу повинні бути включені жінки, які в період вагітності мали велику надбавку у вазі (більш ніж при нормально протікаючій вагітності).

Після пологів, як правило, стан вуглеводного обміну нормалізується, але через 5–10 років після пологів, якщо не проводити заходів, що перешкоджають ожирінню, у 10–20 % таких жінок може розвинутися цукровий діабет.

Необхідно також знати, що будь-які захворювання можуть сприяти порушенню вуглеводного обміну і розвитку цукрового діабету. Типовими проявами цукрового діабету, крім того, є: постійна спрага, голод, свербіння, погане загоєння ран, мурашки в кінцівках.

Розрізняють діабет ювенільний (тип 1), при якому вже в молоді роки підшлунковою залозою виділяється мало інсуліну, і так званий старечий діабет (тип 2), при якому інсуліну важко проникнути в кров, або він насилу асимілює цукор в крові.

У першому випадку все життя потрібно стежити за необхідним постачанням організму інсуліном (ін`єкції). У другому випадку інсулін необхідний тільки при високому рівні цукру в крові, інакше досить приймати пігулки, що знижують вміст цукру, рекомендують на medic.ymka.ru.

Цукровий діабет необхідно лікувати. Як такий він невиліковний, проте його прояви можна порівняно добре нейтралізувати, запобігши виникненню супроводжуючих хвороб (пошкодження нирок, кров`яних судин, очей).

Профілактичні заходи і заходи, що підтримують терапію:

• По можливості включити в свій раціон квасолю, яка виводить з організму зайву рідину і тим самим розвантажує серцево-судинну систему. Крім того, квасоля володіє цукрознижувальною дією.

Вона підсилює роботу підшлункової залози і допомагає виробляти інсулін, при недоліку якого в організмі розвивається цукровий діабет. Квасоля набула широкого поширення і в народній медицині. Її можна вживати не тільки як протидіабетичний, але і як стимулюючий апетит засіб.

• Здоровий спосіб життя — правильне харчування, рухи і психічна врівноваженість.

• Здорове харчування: повна зміна харчування у багатьох випадках викликала зниження рівня цукру в крові. Рекомендується їсти багато овочів, мало жирів і вуглеводів (картопля, рис, борошняні вироби).

• Безумовно, уникати: цукру, солодощів, меду, сиропів, напоїв, що містять цукор (лимонад, кола, фруктові соки і т.п.).

• Рекомендуються: всі види овочів (селера, всі види капусти, спаржа, цибуля, квасоля, салат і т.п.), краще всього в сирому вигляді. Цибуля, коренеплоди, салат з кульбаби, часник, хрін, морква сприятливо впливають на функцію підшлункової залози.

• 6 разів на день приймати їжу, в проміжках нічого не вживати. Поволі прожовувати їжу, добре перемішати із слиною.

• Понизити вагу, краще всього розробити відповідний план з лікарем.

• Не голодувати: недоїдання може викликати недолік цукру в крові.

• Абсолютно: перестати палити і вживати алкоголь.

• Помірні фізичні тренування з метою підвищення витривалості, підтримки кровообігу і зниження ваги.

• Регулярно контролювати рівень цукру в крові, а також кров`яний тиск.

• Чорничне листя (як чай) сприятливо діє на функцію підшлункової залози, так само як кропива, брусниця.

• На вміст цукру в крові впливає сік з квашеної капусти і деякі лікарські рослини: кульбаба (листя і корінь), шавлія лікарська, ялівець, стулки квасолі.

• Уникайте стресу і конфліктів. Кожна форма стресу підвищує рівень цукру в крові.

• Не носіть дуже тісний одяг.

• Носіть зручні шерстяні і бавовняні панчохи і відповідне взуття. Невеликі ранки на ногах відразу ж ретельно обробіть, інакше вони можуть переродитися у виразки. Ноги умивайте щодня теплою водою і м`яким милом.

• Підтримка кровообігу: умивання всього тіла, душ теплі ванни.

• При зниженні рівня крові (після передозування інсуліну, зайвого споживання алкоголю, недостатнього харчування, проносу, блювоти) відразу ж спожити що-небудь солодке, краще всього виноградний цукор.