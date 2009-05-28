Як відрізнити «хімічний» хліб від натурального

Відрізнити «хімічний» хліб від натурального непросто. На вигляд і той, і інший можуть бути ідентичними. Але! Якщо ви купили батон, м`якоть якого тягнеться, негайно викидайте його, а ще краще — спаліть!

— Такий хліб заражений картопляною або сінною паличкою, — відкрила секрет пекар із стажем Наталія Іванівна. — Розрізаючи його, ви відразу відчуєте гнилий і затхлий запах. Картопляна паличка для здоров`я людини не небезпечна, проте їй під силу зіпсувати смак будь-якого хліба.

Подібна загроза існує в основному для хліба з другого сорту борошна. Не хворіють хлібною хворобою «Український» і «Білоруський». Вони робляться на молочно-кислій заквасці і тому невразливі, адже бактеріям потрібне лужне середовище. Варто знати, що літом хліб треба з`їдати протягом 24 годин після покупки. Не можна перекладати буханець в інший кульок і зберігати ще декілька днів. При цьому у спеку хлібницю слід протирати оцтом, розведенням навпіл з водою, після кожного з`їденого буханця.

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