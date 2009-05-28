Щоб волосся було густим

Волосся - це гордість жінки. Вважається, що дивлячись на жінку, в першу чергу звертають увагу на дві речі - саме на волосся і взуття. Як же зробити волосся пишнішим, густішим, блискучішим? Використовуючи маски для волосся.

Маска від випадання волосся №1

Для запобігання випаданню волосся відвіку рекомендувалося застосовувати маску на реп`яховій олії. Щоб приготувати його, треба узяти 40 грам свіжого подрібненого кореня лопуха, потім настояти його в 100 грамах соняшникової, оливкової (а краще всього, мигдальної) олії протягом 10 діб і, нарешті, поварити цей настій на повільному вогні протягом 15 хвилин.

Цілющими властивостями володіє і відвар з коріння однорічного лопуха. Їх збирають зазвичай навесні або восени. Для його приготування беруть 10-20 г подрібненого коріння, заливають 1 скл. окропу і відварюють протягом 10 хвилин. Процідженим відваром ополіскують волосся, але можна і втирати його приблизно протягом місяця в шкіру голови - це теж дуже корисно.

Маска від випадання волосся №2

Можна застосувати і відвар з суміші кореневищ лепехи і лопуха в співвідношенні 1:1. Шість столових ложок суміші залити літром води і кип`ятити протягом 15-20 хвилин. Дати остигнути і настоювати в теплому місці. Втирати в шкіру голови 2-3 рази в тиждень. Це добре укріплює і оздоровлює волосся.

Іноді в цю суміш додавали (з розрахунку на 1 літр води) дві жмені шишок хмелю. Волосся треба мити цим відваром 3 рази в тиждень.

Маска від випадання волосся №3

Ще рецепт маски із застосуванням реп`яха. Для того, щоб запобігти випаданню волосся і навіть наростити їх кількість, необхідно втирати в голову цибуляний сік з коньяком і відваром коріння реп`яха. На одну частину коньяку слід брати чотири частини коріння реп`яха.

Рекомендують і інший варіант маски від випадання волосся. Приготувати наступну суміш: 1 частина коньяку, 4 частини процідженого соку цибулі, 6 частин відвару коріння реп`яха. Втерти в шкіру голови. Покрити голову рушником для зігрівання на дві години, після цього вимити. Повторювати щотижня.

Маска від випадання волосся №4

Особливо корисним буде миття волосся відваром ромашки (20 грамів ромашки на літр води) блондинкам. Їх волосся після цього приймає красивий золотистий відтінок.

Маска від випадання волосся №5

Ще один представник флори, який може допомогти вам, - це чебрець повзучий (звичайний).

Якщо водним настоєм чабрецю (60 грамів на літр води) вимити голову, то це допомагає при лупі.

ubr.ua