Часте написання SMS загальмовує розвиток дітей

Сьогодні люди пишуть SMS буквально скрізь і завжди. Поява цієї технології буквально змінила спосіб життя багатьох користувачів мобільних телефонів.

Проте, американські лікарі і психологи б`ють тривогу - згідно з результатами їх досліджень надмірне використання сервісу коротких повідомлень може мати такі шкідливі наслідки для підростаючого покоління, як постійний неспокій, втрата уваги і, як наслідок, погіршення успішності в школі.

"Вони шлють сотні SMS день за днем - тобто по одному повідомленню кожні декілька хвилин, - говорить Мартін Джоффі (Martin Joffee), педіатр з Каліфорнії, що спостерігає за учнями двох середніх шкіл. - Іноді можна почути, як вони відповідають на чергове послання навіть серед ночі, що може стати причиною проблем зі сном. Що особливо сумно, в їх віці подібних розладів просто не повинно бути".

infox.ru