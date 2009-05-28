У Генпрокуратури немає претензій до слідчого у справі Проданчука
"Справу практично закінчено"...
Керівництво генпрокуратури не має жодних претензій до слідчого, який розслідує справу, порушену стосовно колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я України Миколи ПРОДАНЧУКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в генпрокуратурі в інтерв’ю журналістам заявив в. о. генпрокурора Сергій ВИНОКУРОВ.
«Прокурори наглядають за слідчими, щоб все було законно. Ніякого порушення з боку слідчого по цій справі не допущено», - сказав він.
За словами С.ВИНОКУРОВА, наскільки йому відомо, ця справа вже практично закінчена і М.ПРОДАНЧУКУ повинні бути надані матеріали для ознайомлення з нею.
Відповідаючи на запитання, чи було доцільно оголошувати колишнього чиновника МОЗ у розшук, якщо місце його знаходження було відомо, С.ВИНОКУРОВ відповів: «Це треба спитати у слідчого. На той час, коли це було зроблено (мається на увазі оголошення М.ПРОДАНЧУКА в розшук – УНІАН), його місце знаходження не було відомо… Зараз він сказав, де знаходиться».
У той же час на запитання, чи буде слідчий приходити до М.ПРОДАНЧУКА в лікарню, в. о. генпрокурора відповів: «Це у слідчого треба спитати».
У той же час він запевнив, що після того, як М.ПРОДАНЧУК ознайомиться з матеріалами справи, «вона піде до суду, і буде вирішено, чи винен він чи не винен».
Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника міністра охорони здоров’я – Головного державного санітарного лікаря М.ПРОДАНЧУКА у перевищенні службових повноважень, зокрема, у наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору та краснухи індійського виробництва. Унаслідок проведення вакцинації помер старшокласник з Краматорська Антон Тищенко (у травні 2008 року).