Китайський дитячий одяг небезпечний для здоров'я
12:58, 28 травня 2009Країна
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Спричинює шкірні хвороби
В результаті офіційного дослідження було встановлено, що приблизно половина всього одягу, виробляють у китайській провінції Гуандун небезпечна для здоров`я .
Продукція китайських фабрик містить в своєму складі формальдегід, який може привести до шкіряних і респіраторних захворювань.
Третина дитячих меблів з провінції Гуандун також визнана небезпечною для здоров`я.
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