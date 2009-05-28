Китайський дитячий одяг небезпечний для здоров'я

12:58, 28 травня 2009
Країна
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Спричинює шкірні хвороби

В результаті офіційного дослідження було встановлено, що приблизно половина всього одягу, виробляють у китайській провінції Гуандун небезпечна для здоров`я .

Продукція китайських фабрик містить в своєму складі формальдегід, який може привести до шкіряних і респіраторних захворювань.

Третина дитячих меблів з провінції Гуандун також визнана небезпечною для здоров`я.

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