ВООЗ нагородили за міжнародну співпрацю

Жюрі по нагородам Премії Принця Астурійського за міжнародну співпрацю присудило премію 2009 р. Всесвітній організації охорони здоров`я.

"Я глибоко зворушена тим, що Всесвітня організація охорони здоров`я одержала престижну Премію Принця Астурійського за міжнародну співпрацю за свої зусилля в боротьбі проти спільних міжнародних загроз для здоров`я і за лідерство в координуванні охорони здоров`я в світі", - заявила Генеральний директор д-р Маргарет Чен.

Ця премія послужить для подальшого натхнення і стимулювання всієї Організації у всіх її місцях знаходження в світі в той час, як ВООЗ працюватиме з державами-членами і партнерами над створенням здорового світу з меншим тягарем хвороб, особливо серед найбідніших і найуразливіших людей в світі.

"Ми раді зайняти скромне місце серед видатних людей і організацій, які одержали цю премію в попередні роки. Від імені Всесвітньої організації охорони здоров`я я дякую Фонду Принця Астурійського за високу оцінку роботи Організації і за це визнання важливості глобальної охорони здоров`я, - додала д-р Чен.

www.who.int