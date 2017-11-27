У 2018 році в Україні планують побудувати 1,3 тис. амбулаторій

У 2018 році в Україні планують побудувати 1,3 тис.медичних амбулаторій.

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Про це заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе повідомив в Харкові під час виїзного засідання Мінрегіону, яке було присвячено розвитку сільської медицини, повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації.

За його словами, в Харківській області наступного року планується відкрити близько 50 амбулаторій.

"Сьогодні ми розробляємо типові проекти амбулаторій, і хочемо почути думку медичних працівників Харківської області щодо цих проектів", - зазначив заступник міністра.

На реалізацію проекту в 2018 році передбачається спрямувати близько 5 млрд грн.

Всього для забезпечення населених пунктів України амбулаторіями необхідно близько 14 млрд грн, реалізувати проект планується за 2-3 роки.