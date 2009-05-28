Зелений чай допомагає в лікуванні лейкемії

Американські учені з клініки Майо в Міннесоті (the Mayo Clinic in Minnesota) виявили, що антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, вбивають ракові клітини і зменшують симптоми ракових захворювань, пише Telegraph. Фахівці з 1970-х років досліджували антиракові властивості зеленого чаю і виявили, що в країнах, жителі яких люблять пити зелений чай, нижчий рівень захворювання на рак.

У 2004 році дослідження на мишах показали, що антиоксиданти, що містяться в зеленому чаї, здатні вбивати ракові клітини при лейкемії. Попередні результати також говорять про те, що такий же ефект чай може чинити на пацієнтів, страждаючих хронічним лімфоцитарним лейкозом (однією з найпоширеніших форм лейкемії).

Пацієнтам з цим захворюванням лікарі призначили прийом екстракту зеленого чаю - 400-2000 міліграм 2 рази на день. Більшість з них відзначили зменшення лімфатичних вузлів десь на 50% і навіть більше. На думку дослідників, зелений чай може стабілізувати перебування хворих на ранній стадії і уповільнити розвиток захворювання.

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