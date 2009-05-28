Перший випадок грипу A/H1N1 підтверджено в Словаччині

Перший випадок захворювання на грип A/H1N1 у четвер, 28 травня, підтверджено в Словаччині.

Про це з посиланням на словацькі ЗМІ повідомляє РІА «Новости».

Хворого доставлено до однієї з клінік Братислави.

Всесвітня організація охорони здоров`я підтвердила 27 травня 13 тисяч 398 випадків захворювання людей на грип A/H1N1 в 48 країнах. 95 хворих померли.

ВООЗ 29 квітня підвищила рівень загрози пандемії грипу A/H1N1 з 4 до 5 за шестибальною шкалою.