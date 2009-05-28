В день боротьби з курінням, 31 травня, Єврокомісія розпочне другу антинікотинову кампанію “Help 2.0”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ніна ПАПАДУЛАКІ.

За її словами, Єврокомісія підготувала три телевізійних рекламних ролики, спрямовані на боротьбу з курінням, які будуть демонструватися на телевізійних каналах країн-членів ЄС, починаючи з 31 травня і до кінця червня, а також протягом вересня.

За даними Єврокомісії, тютюнокуріння щорічно призводить до передчасних смертей 650 тис. осіб в Європі, або 1,8 тис. передчасних смертей щодня.