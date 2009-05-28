Інсуліновий завод «Індар» повертається у державну власність.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЗАТ “Індар”.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я України неодноразово повідомляла, що керівництво ДАК “Держмедпром”, "з порушенням чинного законодавства, без погодження з МОЗ і без дозволу Фонду Держмайна України здійснило відчуження 70,7% ВАТ “Індар” на користь іноземної фірми".

У березні 2008 року Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Господарського суду м. Києва щодо правомірності відчуження 70,7% статутного фонду ЗАТ “Індар”. Після більш як півторарічної судової тяганини, Верховний Суд України 19 травня 2009 року виніс рішення щодо неправомірності відчуження державного пакету акцій ЗАТ “Індар”, що передбачає повернення державного контролю над підприємством.