Україна залишається країною з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції – МОЗ

Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я.

"За оновленими оцінками щодо ВІЛ/СНІДу, на початок 2017 року в Україні мешкали 238 тис. людей з ВІЛ усіх вікових категорій, у віковій групі старше 15 років рівень поширеності ВІЛ становив 0,61%", - зазначають у міністерстві.

МОЗ інформує, що у 2017 році Всесвітній день боротьби зі СНІДом, що відзначається щороку 1 грудня, буде присвячений темі «Право на здоров’я».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй по ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), у світі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 млн людей, серед яких 19,5 млн отримують антиретровірусне лікування.