Щочетверта людина з розладом харчування помирає - експерт

У світі щороку помирає 20-25% людей, які страждають на розлад харчової поведінки – анорексію, до того ж 10-15% анорексиків є невиліковними. Про це заявив психотерапевт, керівник центру з лікування розладів харчової поведінки Валерій Патоніч, пише ТСН.

"Анорексія - це єдиний психічний розлад, від якого помирають. 20-25% людей, які страждають на ці розлади, вмирають або від виснаження організму, або від шлункових кровотеч, або від суїциду. Статистика сумна, з огляду на те, що хвороба молодшає, і якщо раніше до нас потрапляли клієнти 16-14 років, то зараз починають потрапляти від 8 років", - наголосив він.

За даними західних видань, що посилаються на результати опитувань, сучасні діти змалечку невпевнені у собі. Дівчатка вже до 10 років встигають випробувати на собі різноманітні дієти, і що приголомшує - у віці від 6 до 8 вже мають шалене бажання бути стрункішими. Такі думки формуються через те, що герої мультиків і дитячих програм здебільшого неприродньо худорляві. А також беруть приклад з невдоволених своєю фігурою матусь.

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"Безумовно, на цей процес потрібно впливати: це виховання сімейне, батьків. Одна з головних проблем - дітям в перші роки життя не закладаються базові потреби: не задовольняються потреби в прийнятті, безпеці, любові, теплі. Плюс багато батьків самі страждають на розлади харчової поведінки, і діти просто копіюють їхню поведінку", - зазначив психотерапевт.

Водночас він розповів, що деякі батьки самі провокують дітей на те, що вони хворіють на анорексію.

"У моїй практиці був випадок, коли батько говорив: "Якщо ти будеш важити більше 50 кг, я тебе любити не буду". Анорексія - це не тільки відповідальність дитини, це ще й відповідальність батьків, які не приймають своїх дітей, які змушують їх бути якимись спеціальними, зручними для них, але не такими, якими вони є", - вважає Патоніч.

Експерт порадив батькам бути уважнішими до власних дітей.

"Якщо у дитини, у дівчини, пропали місячні, потрібно вже бігти не тільки до гінеколога, але ще і до психотерапевта, тому що, можливо, це перший симптом появи анорексії обмежувального типу. Дівчина може не приймати їжу разом з батьками, і будь-які розмови про їжу, про її тіло викликають у неї роздратування, і вона починає трохи навіть агресувати на те, що говорять їй батьки. Також це випадання волосся, сухість шкіри, різка втрата ваги, бажання бути на дієтах тощо", - зауважив він.

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Своєю чергою дієтолог Олександр Кущ уточнив, що під час анорексії, коли людина недоотримує поживні речовини, в організмі починаються трансформації. Спочатку страждають шкіра та волосся, але через деякий час - і внутрішні органи.

"Все починає набувати характер снігового кому. І, якщо людина не повертається до нормального харчування, якщо вона як і раніше голодує, то організм вже починає жертвувати внутрішніми органами, і органи фактично починають займатися самопоїданням. Страждають кишечник, печінка, підшлункова залоза, зменшуються в розмірах нирки. На розтині ми виявляємо, наприклад, нирки розміром з квасолину, а печінку, наприклад, розміром з тенісний м'яч", - заявив він.

За словами експерів, люди розуміють, що з ними відбувається, що вони мають критичну худорлявість, що їм потрібна допомога.

"Але страх змін, страх набрати хоча б 100 грам ваги набагато сильніший за страх смерті. Тому вони прекрасно можуть говорити про те, що вони хочуть змінитися, вони хочуть змінити своє життя на краще, вони розуміють, що з ними зараз є, але будуть робити все, щоби тільки не набрати вагу. Робіть зі мною все, але тільки вагу мою не чіпайте. Анорексія завдає немислимий душевний біль. Люди перебувають у постійній м'язовій напрузі, і виходить, що кількість споживаних калорій менша, ніж спалюється калорій в цій напрузі, а якщо ще батьки або суспільство звинувачує їх у тому, що вони хворіють на анорексію, це ще додаткова напруга, і відповідно, ще більше спалювання калорій", - пояснив Патоніч.