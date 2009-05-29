Холодні обливання на користь здоров'ю

Про такий спосіб водолікування як обливання кожен знає мало не з пелюшок.

Цей спосіб лікування відомий вже сотні років і успішно застосовується в сучасній медицині. Відразу потрібно сказати, що вода для обливання не повинна бути тепліше за вісімнадцять градусів. Оптимальною температурою води буде температура в проміжку від п`ятнадцяти до вісімнадцяти градусів.

Після обливання необхідно виконати комплекс будь-яких фізичних вправ, для того, щоб зігрітися і тим самим уберегти себе від можливого переохолодження.

Важливо також відзначити, що висота падіння води повинна бути невеликою, оскільки інакше вода може викликати роздратування нервових закінчень, розташованих в шкірних покривах.

1. Обливання нижньої частини тіла.

Це обливання рекомендоване для людей, у яких є порушення функцій кишечника, а також при судинних захворюваннях нижніх кінцівок.

Обливання цього типа починають з рівня поясниці.

2. Обливання стегон.

Рекомендується при атеросклерозних ураженнях нижніх кінцівок.

Крім того, цей тип обливання буде корисний при варікозному розширенні вен, тромбофлебіті.

Цей вид обливання проводять з використанням п`яти-шести лійок води.

3. Обливання спини.

Цей вид обливання дозволяє укріпити хребет, а, крім того, сприяє лікуванню остеохондрозу, посиленню кровообігу, зміцненню нервової системи людини, нормалізації його сну.

Першою лійкою вам доведеться облити всю задню поверхню тіла до потилиці, а інші три-п`ять лійок потрібно рівномірно вилити на область шиї, лопаток і куприка.

Закінчити процедуру слід обливанням сідниць.

4. Обливання рук.

Ця процедура відмінно допомагає при ревматизмі і артриті суглобів.

Обливання слід починати з рук, поступово доводячи струмінь води до плеча.

Кожну руку слід обливати окремо, використовуючи приблизно по десять літрів води кімнатної температури.

5. Обливання голови.

Ця процедура достатньо дієва при частих і сильних головних болях, при погіршенні пам`яті, запамороченнях.

Обливаючи голову, струмінь води слід направляти так, щоб вона текла за вухами, на щоки і навіть протягом двох-трьох секунд на закриті очі.

6. Обливання всього тіла.

Ця процедура корисна для стану всього організму в цілому, вона бадьорить, додає енергії, знімає дратівливість і хвилювання. Обливання розповсюджується на все тіло, включаючи голову, ноги, руки і тіло.

Струмінь води слід поперемінно направляти головним чином на область хребта, потилиці, сонячного сплетення, шлунку, а також місця згину рук і ніг.

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