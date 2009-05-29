Європі загрожує масовий дитячий діабет

Поширеність цукрового діабету 1 типу у дітей у віці до п`яти років в Європі, за оцінками медиків, до 2020 року збільшиться удвічі в порівнянні з 2005 роком. А рівень захворюваності у віці до 15 років віці на 70 відсотків, наголошується в новому дослідженні.

Ця тенденція, заснована на випадках, виявлених між 1989-2003 роками, найгостріше виявиться в колишніх комуністичних країнах Східної Європи.

У статті, опублікованій в онлайновому режимі британським журналом Lancet, мовиться: збільшення таке різке, що його неможливо пояснити тільки генетичною схильністю.

Перш за все, винуватцями раннього діабету за першим типом є "звички, що виробляються через сучасний спосіб життя", вважають учені.

В даний час діабетом страждають 246 мільйонів чоловік у всьому світі і, як очікується, до 2025 року їх буде близько 380 млн. чоловік, відзначає Міжнародна федерація діабету.

Діабет 1-го тиру зазвичай виникає в дитинстві і ранній юності.

newsland.ru