Кокаїн в колі визнаний не шкідливим

Червоно-сині жерстяні баночки з написом Red Bull Cola зникли з полиць більшості німецьких супермаркетів після того, як співробітники інституту по охороні здоров`я і праці виявили у складі напою сліди кокаїну. Проте незабаром федеральний інститут оцінки ризиків (BFR) в результаті проведеної експертизи прийшов до офіційного висновку, що вміст кокаїну в напої настільки малий, що він не має ніякої небезпеки для здоров`я. Передає Associated Press.

Експертиза встановила, що вміст кокаїну в Red Bull Cola не перевищував 0,4 мікрограма (мільйонна частина грама) на один літр. Щоб напій зробив який-небудь вплив на організм, в нім повинне міститися від 25 до 50 міліграм або його треба випити 12 000 літрів.

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