Знеболювальне погано діє на жінок

Експерименти на щурах дали можливість зрозуміти, чому деякі болезаспокійливі препарати менш ефективні у представниць слабкої статі. Зокрема, чому вони впливають на чоловіків сильніше, ніж на жінок. Американські дослідники виявили, що існує різниця в реакції мозку у самців і самок щурів при дії опіатів - морфію. Також фахівці відмітили, що ефективність препарату мінялася в період менструацій у щурів. Дослідження було опубліковане в Journal of Neuroscience.

Учені пояснюють понижену реакцію на знеболюючі засоби у жінок тим, що в цій області мозку велику кількість нейронів мають рецептори, що реагують саме на молекули опіатів і посилаючи сигнали мозку про припинення передачі сигналів болю, тим самим зменшуючи біль. Виявилось, що у жінок кількість таких рецепторів менша, ніж у чоловіків, що і приводить до слабкої реакції на болезаспокійливі препарати, повідомили фахівці.

midicinform.ru