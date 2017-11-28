З 2018 року українці з депресією отримуватимуть ліки безоплатно - МОЗ

У програму “Доступні ліки” у 2018 році включать ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йдеться в проекті постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

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Рішенням Міністерства, за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по 3 нових нозологій 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 млн грн.

Також у проекті постанови передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу – “Лозартан” і “Глібенкламід”.

За даними Центру медичної статистики МОЗ, кожен 6 українець страждає на захворювання органів травлення. Понад 850 тисяч громадян у 2016 році мали виразку шлунку або 12-ти палої кишки.

За результатами дослідження експертів Міжнародного медичного корпусу, 4 з 10 основних причин інвалідності в світі спричинені розладами психічного здоров’я. До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім.

Анемія при вагітності – це, перш за все, ризик здорового розвитку дитини. Недостатня кількість еритроцитів та заліза в жіночому організмі може спричинити передчасні пологи, недоношування, дострокове відшарування плаценти, родову кровотечу, тощо. Дані Центру медичної статистики МОЗ свідчать про те, що кожна 4 вагітна жінка страждає на анемію. У 2016 році понад 98 тисячам майбутніх матерів було діагностовано цю патологію.

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Урядова програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017 року. Мільйони українців по всій країні вже скористалися програмою та отримали життєво необхідні ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

Програма зарекомендувала себе досить успішно: в залежності від регіону “Доступні ліки” щомісяця отримують від 100 до 200 тис пацієнтів у понад 6,6 тис аптек. Восени попит на програму не припиняє зростати: щомісяця на 150 тис рецептів пацієнти використовують більше. Бюджетом цього року на реалізацію програми передбачено 700 млн грн, у наступному році ця цифра має збільшитися до 1 млрд грн.