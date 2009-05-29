Ізраїльський хірург Зіс перебуває у критичному стані

Стан здоров`я ізраїльського хірурга Міхаеля ЗІСА критичний, і він перебуває на межі смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам адвокат хірурга Олег КУРІННИЙ вчора після чергового засідання Ворошиловського районного суду Донецька, яке пройшло в рамках нового судового розгляду справи, початого 30 квітня 2009 року.

О.КУРІННИЙ надав журналістам документи, згідно з якими М.ЗІС з 17 березня по 4 квітня 2009 року перебував на лікуванні в кардіологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні Донецька і був виписаний з діагнозами: атеросклерозний кардіосклероз, пароксизмальна форма тріпотіння передсердя, екстросистологія шлуночкова і підшлуночкова і т.д. з остаточним висновком «дуже високий ризик».

«Мій підзахисний зараз перебуває в дуже важкому стані здоров`я, потребує операції на серці для встановлення кардіостимулятора, - повідомив О.КУРІННИЙ. - Йому рекомендована медична допомога, але медсанчастина ізолятора не має можливості надавати таку допомогу».

Адвокат пояснив, що з початку повторного розгляду справи (30 квітня цього року) він уже двічі звертався з клопотанням до суду про зміну М.ЗІСУ запобіжного заходу, «аби він міг сходити до лікаря, щоб лікар до нього прийшов, щоб він мав доступ до медицини».

Проте, за його словами, попри медичні висновки, «суд відмовляє, мотивуючи, що немає підстав для зміни запобіжного заходу».

О.КУРІННИЙ повідомив, що сьогоднішнє засідання суддя Лариса ПЕРЕВЕРЗЄВА була змушена перенести на 4 червня у зв`язку з тим, що прокуратура не підготувала нового звинувачення М.ЗІСУ, про яке заявила на попередньому засіданні суду 21 травня.

За словами адвоката, прокуратура затягує судовий процес: «Тиждень тому прокурор на суді заявив, що він мінятиме звинувачення, йому необхідний тиждень для того, щоб це звинувачення змінити на статью143».

«У клопотаннях я заявляв, що всі ці ігри прокуратури можуть призвести до того, що Держава Україна не передаватиме його (М.ЗІСА) Державі Ізраїль, бо не буде когось передавати», - сказав він, відзначивши, що ізраїльський хірург перебуває за гратами вже 1 рік і 7,5 місяця.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗІСА було затримано 12 жовтня 2007 року в Донецьку як фігурант справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські й українські правоохоронці.

У липні 2008 року Ворошиловський райсуд Донецька відпустив хірурга з-під варти під заставу в 17 тис. грн.

28 липня М.ЗІС сам з`явився на чергове судове засідання, проте, після чергового слухання його знов взято під варту.

4 серпня з хірурга було знято звинувачення в торгівлі людьми й інкриміновано організацію злочину – підготовка до незаконної трансплантації.

21 серпня Ворошиловський райсуд його виправдав і ухвалив повернути М.ЗІСУ 17 тис. грн. застави. Проте після виправдувального рішення суду хірурга відвезли до СІЗО.

29 серпня цей же райсуд визнав незаконним затримання М.ЗІСА і виніс постанову негайно звільнити хірурга.

9 вересня 2008 року Донецький обласний апеляційний суд відмінив рішення Ворошиловського райсуду від 29 серпня про звільнення М.ЗІСА з-під варти.

10 березня 2009 року Апеляційний суд Донецької області відмінив виправдувальний вирок від 21 серпня 2008 року і направив справу на «новий судовий розгляд до того самого суду з іншим складом суддів».

Нині М.ЗІС звинувачується за статтями 27 ч.3 (співучасть, організація злочину або керівництво його підготовкою або виконання); 14 ч.1 (підготовка до злочину) і 143 ч.5 (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини) Кримінального кодексу України.