Україна просить НАТО допомогти з психологічною реабілітацією військовослужбовців та їхніх сімей

Українська делегація Міжпарламентської ради Україна - НАТО в Брюсселі говорила про необхідність надання допомоги з боку Альянсу психологічної реабілітації військових та їх сімей.

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Україна просить НАТО допомогти з психологічною реабілітацією військових та їх родин - І.Геращенко

Брюссель. 28 листопада. УНІАН. Українська делегація Міжпарламентської ради Україна - НАТО в Брюсселі говорила про необхідність надання з боку Альянсу допомоги в психологічній реабілітації військових та їх родин.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це журналістам за результатами дводенного засідання повідомила глава української делегації, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"Дискусії, які тривають два дні в Брюсселі, ми присвятили тому, що українські військові потребують не лише медичної, а й психологічної реабілітації. І дуже часто вони не можуть працювати з жінками-психологами, надаючи переваги психологу-чоловіку. Але у нас таких спеціалістів немає. Реабілітації потребують і члени їх родин. Тому ми говоримо про те, щоб в рамках реабілітації, медичної допомоги ми змогли б отримати нові програми навчання чи перепідготовки українських чоловіків-психологів, які могли б надавати психологічну допомогу українським військовим. Ми потребуємо серйозних програм психологічної допомоги для тих, хто пережив полон, для заручників", - пояснила політик.

На думку глави української делегації, такі програми можуть бути надані в рамках вже наявних трастових фондів НАТО. "Ми вважаємо, що ці фонди можуть працювати набагато ефективніше. Альянс хоче, щоб гроші, які виділяються на трастові фонди, використовувалися ефективно, щоб за їх використанням був прозорий контроль. Ми, зі свого боку, вважаємо важливим, щоб ті програми, які підтримуються трастовими фондами, працювали більш ефективно і більше враховували потреби української сторони", - наголосила Геращенко.

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Іншими темами обговорення були, за її словами, "гібридна війна та український досвід протидії гібридним методам, які РФ відпрацьовувала на Україні, а потім застосовувала до інших європейських країн чи членів Альянсу".

"Сьогодні в Альянсі абсолютно інакше оцінюють рівень загроз, які ідуть від Кремля, ФСБ і від їх "ботоферм". В цьому питанні Україна може не тільки брати участь в обговоренні, але й ділитися власним досвідом. Ми наполягаємо на тому, що країни-члени Альянсу разом з Україною повинні серйозно працювати над протидією цим загрозам", - підкреслила глава делегації.