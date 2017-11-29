МОЗ: в Україні в інтернатах живуть 106 тисяч дітей, з них лише 6 тисяч - сироти

В Україні 106 тисяч дітей перебувають в інтернатних закладах, повідомили УНІАН у МОЗ. З них тільки 6 тисяч дітей мають статус сироти, тобто 100 тисяч дітей знаходяться в інтернатах, маючи живих батьків, які не позбавлені батьківських прав і водночас не дбають про своїх дітей.

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«Ми маємо подбати про соціальний захист таких родин, щоб вони могли виховувати своїх дітей в сім’ї. Зараз за одну дитину інтернатний заклад Міністерства охорони здоров'я отримує 26 тисяч гривень на місяць, заклад Міністерства соціальної політики - 16 тисяч гривень на місяць. Якби ці гроші йшли в сім’ю, що потрапила в складні життєві обставини, вони могли б виховувати своїх дітей самотужки», - сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Зараз для позбавлення статусу батьківства соціальній службі треба довести, що батьки не дбають про дітей понад півроку. Самі працівники будинків дитини зв’язуються з батьками і запрошують провідати дитину раз на 6 місяців, залишаючи дитину офіційно без статусу сироти, і її не можна передати в родину для усиновлення чи опіки. Тому важливо обмежити термін, після якого суд може лишати батьківських прав, вважають у МОЗ.

У відомстві також повідомили, що планується обмежити термін, коли діти, від яких відмовилися матері, можуть перебувати в пологовому, у стаціонарах лікарень до одного тижня. Тривале перебування дитини в медзакладах спричиняє затримку розвитку дитини, підвищує ризик захворіти та перевантажує лікарні. Сьогодні деякі немовлята перебувають у лікарнях по півроку.