У Перу відбулося свято вагітних животиків (фоторепортаж)

Лікарі міського госпіталю Ліми, столиці Перу, продемонстрували творчий підхід до вирішення проблеми зниження народжуваності в країні, організувавши в рамках загальнонаціонального Тижня здорового материнства триденний фестиваль вагітних, покликаний продемонструвати жінкам, що не наважуються народжувати, всі радощі і переваги життя з маленьким чоловічком в животі.

В рамках фестивалю його учасниці - десятки вагітних перуанок - влаштували виставку живопису на власних животах, конкурс краси, змагання з групових танців і гімнастики, караоке-марафон, змагання кулінарів і ігри на свіжому повітрі. При цьому жодна з дівчат не покинула свято без призів і цінних порад від лікарів. На думку керівництва госпіталю, таке проведення часу не тільки прикрасило життя майбутнім мамам, але і наочно показало всім перуанським дівчатам, що бути "у цікавому становищі" - дуже весело.

gallery.korrespondent.net