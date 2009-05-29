Молоко дозволяє швидше нарощувати мускулатуру

Молоко здатне за невеликий період часу поліпшити нарощування м`язів без збільшення об`єму виконуваних вправ. Австралійські дослідники з штату Вікторії провели лабораторні випробування на мишах і визначили, що молоко може бути джерелом не тільки до хорошої мускулатури, але і дозволить боротися з хворобами, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань і діабету.

Біологи зафіксували, що молочні сполуки під назвою RIPTAC, які гризуни одержували в щоденній дозі, дозволяли зміцнювати мускулатуру, коли не потрібно було збільшувати фізичне тренування, і навіть підвищувати прагнення до фізичної активності. Правильне співвідношення в організмі м`язової і жирової тканини – це важливий чинник для скорочення вірогідності метаболічного синдрому, говорять фізіотерапевти. Крім того, нарощування мускулатури сприяє швидшому спалюванню жирових відкладень.

Молоко служить доступним джерелом безлічі корисних для здоров`я речовин, тому, враховуючи виявлені лікарські ефекти, медики рекомендують пити його щодня, але тільки в знежиреному вигляді. Регулярне вживання напою допоможе не тільки спортсменам підтримувати фізичну форму: компоненти молока набагато важливіші для запобігання розвитку метаболічних розладів, ведучих до серйозних серцевих порушень і діабету, відзначають лікарі.

ami-tass.ru