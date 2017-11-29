Гройсман знову пообіцяв, що в бюджеті-2018 збільшать фінансування програми "Доступні ліки"

За сім місяців функціонування програми "Доступні ліки" держава відшкодувала вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн.

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Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Глава уряду нагадав, що у бюджеті-2018 фінансування «Доступні ліки» буде збільшено.

Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд прийняв рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.

У серпні Кабмін прийняв рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.

Уряд на фінансування програми на наступний рік закладає 1 млрд грн.