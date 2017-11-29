Гройсман знову пообіцяв, що в бюджеті-2018 збільшать фінансування програми "Доступні ліки"
За час функціонування програми "Доступні ліки" відшкодована вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн.
За сім місяців функціонування програми "Доступні ліки" держава відшкодувала вартість 10 млн рецептів ліків на суму 390 млн грн.
Читайте також З 2018 року українці з депресією отримуватимуть ліки безкоштовно - МОЗ
Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Глава уряду нагадав, що у бюджеті-2018 фінансування «Доступні ліки» буде збільшено.
Як повідомляв УНІАН, програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року. На реалізацію програми держбюджетом спочатку було передбачено 500 млн грн. Пізніше уряд прийняв рішення виділити додатково 200 млн грн на фінансування цієї програми.
У серпні Кабмін прийняв рішення про виділення 150 млн грн на закупівлю ангіографічного обладнання з метою створення мережі кардіологічних центрів для 30 міст країни.
Уряд на фінансування програми на наступний рік закладає 1 млрд грн.