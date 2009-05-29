Від кліщів захистить спеціальний костюм

У науково-дослідному центрі російської компанії "Енергоконтракт" розроблений спеціалізований протикліщовий костюм з безпрецедентно високою ефективністю. Він забезпечує гарантований і абсолютний захист від укусів кліщів - "членистоногих вбивців".

Протиенцефалітний костюм розроблений в співпраці з провідними російськими ученими-ентомологами. Згідно висновку ФГУН НІІ дезинфектології, рівень ефективності визначений як 100% з позначкою: «по ефективності значно перевищує всі відомі вітчизняні і зарубіжні зразки».

У 2008 році костюми успішно пройшли випробування в природних вогнищах кліщового вірусного енцефаліту в період максимальної активності кліщів.

Захворюваність п`ятьма небезпечними вірусами, переносимими кліщами, найбільш висока в період з квітня по жовтень.

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