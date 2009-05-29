Зелений чай допоможе не заразитися СНІДом

Для того, щоб забезпечити себе під час статевого контакту від зараження вірусом, що викликає СНІД, учені рекомендують використовувати креми, в яких міститься речовина, виявлена в зеленому чаї. Вона, говорять фахівці, допомагає стримувати передачу небезпечного захворювання і є прекрасним доповненням до будь-яких інших антиретровірусних препаратів.

Згадана речовина - поліфенол зеленого чаю, або рослинний танін, іменований epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Він здатний нейтралізувати протеїн в спермі, який служить вектором для передачі вірусу під час статевих зносин.

EGCG, підкреслюють учені, пригнічує те, що відоме як спермовий підсилювач вірусного зараження, або SEVI. Останній захоплює вірусні елементи і прикріплює їх до поверхні цільових клітин, тим самим підсилюючи синтез клітин і зменшуючи їх здібність до віддзеркалення вірусних погроз.

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