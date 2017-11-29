Ситуація щодо грипу та ГРВІ: у жодному регіоні епідемічний поріг не перевищено

Активність грипу в регіонах України залишається низькою, повідомили УНІАН у Центрі грипу та ГРВІ.

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У жодній із областей України не спостерігається епідемічного підйому захворюваності грипу та ГРВІ.

Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в умовах стаціонару діти.

На ГРВІ захворіли 182 243 людини, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 7,2%

За даними дозорного епідеміологічного нагляду за 47 тиждень 2017 року зареєстровано 45 випадків грипоподібних захворювань. Серед них найбільше дорослого населення.

На звітному тижні в лікувальні заклади госпіталізовано 18 осіб, стан здоров’я яких визначений як тяжка гостра респіраторна інфекція.

Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 470,3 на 100 тис.населення, що більше минулого тижня на 7,2 %.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській – 775,9 на 100 тисяч населення, найменший у Тернопільській областях – 232,1.

Летальних випадків від грипу на звітному тижні не було.