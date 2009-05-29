Китайська продукція може призвести до шкірних й респіраторних хвороб
14:43, 29 травня 2009Країна
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Шкідливий дитячий одяг, меблі...
У результаті офіційного дослідження встановлено, що близько половини всього виробленого в Китаї дитячого одягу небезпечно для здоров`я, повідомляє ВВС.
Продукція китайських фабрик містить формальдегід, який може призвести до шкірних й респіраторних захворювань. Третину дитячих меблів із провінції Гуандун також визнали небезпечною для здоров`я.
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