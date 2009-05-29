Китайська продукція може призвести до шкірних й респіраторних хвороб

У результаті офіційного дослідження встановлено, що близько половини всього виробленого в Китаї дитячого одягу небезпечно для здоров`я, повідомляє ВВС.

Продукція китайських фабрик містить формальдегід, який може призвести до шкірних й респіраторних захворювань. Третину дитячих меблів із провінції Гуандун також визнали небезпечною для здоров`я.

likar.info