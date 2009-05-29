Побутова техніка глибоко деформує імунну систему

Співробітник Каролінського університету в Стокгольмі (Швеція) Олле Йоханссон (Olle Johansson) опублікував в журналі Pathophysiology роботу під назвою "Дія електромагнітних полів на імунну систему - потенційний чинник клітинних порушень і зниження функції самовідновлення тканин, що веде до захворювань і травм".

У роботі узагальнюється вже накопичена інформація про масштаби і особливості дії побутових і інших штучних джерел випромінювання з різними спектральними і енергетичними характеристиками на організм людини. Зокрема, така інформація була систематизована в рамках проекту "Біоініціатива".

Доктор Йоханссон звертає увагу на те, що імунна система людини розрахована на компенсацію дії на організм людини чинників, присутніх в природному місці існування. Штучні джерела випромінювання володіють абсолютно іншими характеристиками. Справитися з їх дією імунна система людини, очевидно, нездібна.

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