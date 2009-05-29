Сільські міліціонери стануть ще й бригадами "швидкої"

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зобов’яже дільничних міліціонерів у сільській місцевості при наявності службового транспорту доставляти до лікарень осіб, яким необхідна термінова медична допомога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої наради з керівним складом вінницької міліції, пояснивши при цьому, що не в кожному селі є можливість викликати “швидку допомогу” або дочекатися її.

«Я підпишу відповідний наказ для дільничних в сільській місцевості, які забезпечені службовим транспортом, допомагати громадянам, якщо треба терміново до лікарні (операція чи щось серйозне), щоб дільничний доставляв таких людей. Не кабанчика кума на базар возив, а саме допомагав в таких екстрених ситуаціях», - сказав В.ЛУЦЕНКО.