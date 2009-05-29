Київська міліція каже, що знайшла Проданчука

Столичний главк міліції проінформував Генеральну прокуратуру про місцезнаходження колишнього першого заступника міністра охорони здоров`я - головного державного санітарного лікаря Миколи ПРОДАНЧУКА.

"Ми встановили місце його (М.ПРОДАНЧУКА – ІФ) знаходження і про це повідомили Генеральну прокуратуру України", - сказав начальник ГУ МВС України в Києві Віталій ЯРЕМА.

При цьому він підкреслив, що оскільки лікар лікувальної установи, в якій знаходиться екс-головний санлікар, видав довідку про заборону транспортування М.ПРОДАНЧУКА, то главк "повідомив про це співробітників Генпрокуратури, які розслідують цю справу".

"Зараз вони (Генпрокуратура – УНІАН) приймають рішення", - додав В.ЯРЕМА.

При цьому він підкреслив, що київський главк міліції, якому Генпрокуратура доручила проводити розшук М.ПРОДАНЧУКА, виконав свою функцію. "Решта – це вже не наша справа", - сказав В.ЯРЕМА.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура розслідує кримінальну справу за звинуваченням екс-першого заступника міністра охорони здоров`я - головного державного санітарного лікаря України М.ПРОДАНЧУКА в перевищенні службових повноважень, зокрема, в наданні дозволу на ввезення без реєстрації вакцини для профілактики кору і краснухи індійського виробництва. Внаслідок вакцинації в Краматорську помер неповнолітній Антон Тищенко.

20 травня М.Проданчук оголошений у розшук і постановою Печерського районного суду Києва від 21.05.09 надано дозвіл на затримання і доставку до суду для вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу.