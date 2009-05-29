Продукти, що зберігають молодість

Додати шкірі пружність і уповільнити процес її вікового стоншування і старіння допоможе вітамін Е, а одним з кращих антиоксидантів є селен.

Як нам відомо, антиоксидантами називаються речовини, що беруть участь в процесі позбавлення шкіри від вільних радикалів, адже саме вони входять до числа основних причин старіння шкірних покривів.

Їх утворення відбувається під впливом сонячних променів і негативної дії поганої екології. В цьому випадку корисно ввести в раціон мигдаль, або хоч би волоські горіхи, оскільки в них міститься велика кількість вітаміну Е, жирних кислот, які здатні додати шкірі красу і молодості.

Буде потрібно лише їх невелику кількість, всього лише невеликої жменьки щодня, щоб поповнити запаси організму вітаміну Е. Також, достатня його кількість міститься в чорниці і персиках.

До появи зморшок навколо очей приводить дефіцит колагену в шкірі, а уповільнити процес його зниження допоможе вітамін С, який стимулює вироблення даної речовини, а, отже, додає шкірі пружність і еластичність.

Повноцінними джерелами цього вітаміну вважаються квашена капуста, чорна смородина (всього жменька в день), цитрусові.

www.gen.su