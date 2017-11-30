Червоний хрест направив гуманітарну допомогу жителям окупованого Донбасу

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям окупованої частини Донецької області майже 236 тонн гуманітарної допомоги.

Читайте такожНімеччина виділить ще 1,5 млн євро гуманітарної допомоги для українців, постраждалих через війну на Донбасі

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд в неконтрольовану територію від місії МКЧХ проїхали 13 автомобілів з вантажем гуманітарної призначення, серед яких гігієнічні засоби, медикаменти, продуктові набори та пісок для фільтрації загальною вагою майже 236 тонн.